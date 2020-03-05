Шість "слуг" та "Голос" проти: як голосували фракції за звільнення Рябошапки
Четвер, 5 березня 2020, 19:18
За звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки проголосували майже усі нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депутатські групи та позафракційні.
Джерело: сайт Ради
Деталі: Зі "Слуги народу" постанову підтримали 179 нардепів, шестеро проти, усі інші утрималися.
"Опозиційна платформа – За життя" одноголосно підтримала звільнення Рябошапки.
Усі присутні нардепи "Європейської солідарності" та "Батьківщини" утрималися.
Фракція "Голос" майже у повному складі проголосувала проти відставки генерального прокурора.
Депутатські групи "Довіра", "За майбутнє" та позафракційні проголосували "за".
Передісторія: Рада відправила Рябошапку у відставку.
Що цьому передувало:
- У середу Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра і 15 членів уряду.
- Після цього спікер оголосив про скликання ще одного позачергового засідання у четвер о 18:30, на якому буде розглянуте питання недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
- У середу комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
- Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.
- Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.
- 4 березня "Голос" покинув сесійну залу перед голосуванням за новий Кабмін.
Українська правда