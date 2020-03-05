Шість "слуг" та "Голос" проти: як голосували фракції за звільнення Рябошапки

За звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки проголосували майже усі нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депутатські групи та позафракційні.

Джерело: сайт Ради

Деталі: Зі "Слуги народу" постанову підтримали 179 нардепів, шестеро проти, усі інші утрималися.

"Опозиційна платформа – За життя" одноголосно підтримала звільнення Рябошапки.

Усі присутні нардепи "Європейської солідарності" та "Батьківщини" утрималися.

Фракція "Голос" майже у повному складі проголосувала проти відставки генерального прокурора.

Депутатські групи "Довіра", "За майбутнє" та позафракційні проголосували "за".

Передісторія: Рада відправила Рябошапку у відставку.

Що цьому передувало: