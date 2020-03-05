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Шість "слуг" та "Голос" проти: як голосували фракції за звільнення Рябошапки

Четвер, 5 березня 2020, 19:18
Шість слуг та Голос проти: як голосували фракції за звільнення Рябошапки

За звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки проголосували майже усі нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депутатські групи та позафракційні.

Джерело: сайт Ради

Деталі: Зі "Слуги народу" постанову підтримали 179 нардепів, шестеро проти, усі інші утрималися.

"Опозиційна платформа – За життя" одноголосно підтримала звільнення Рябошапки.

Усі присутні нардепи "Європейської солідарності" та "Батьківщини" утрималися.

Фракція "Голос" майже у повному складі проголосувала проти відставки генерального прокурора.

Депутатські групи "Довіра", "За майбутнє" та позафракційні проголосували "за".

Передісторія: Рада відправила Рябошапку у відставку.

Що цьому передувало

  • У середу Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра і 15 членів уряду.
  • Після цього спікер оголосив про скликання ще одного позачергового засідання у четвер о 18:30, на якому буде розглянуте питання недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • У середу комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.
  • Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.
  • 4 березня "Голос" покинув сесійну залу перед голосуванням за новий Кабмін.

Українська правда

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Теми: РябошапкаВерховна РадаГенпрокуратура
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