Меджліс кримських татар назвав заяву Шмигаля щодо води в Крим ударом в спину

Меджліс кримськотатарського народу закликає новий уряд Дениса Шмигаля до консультацій, щоб не допускати "капітулянтських" заяв на тлі посилення в Криму репресій.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова: "Скандальна заява новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі.

Ситуацію не змінило термінове пояснення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розміщене їм згодом на своїй фейсбучній сторінці".

Деталі: Чубаров наголошує, що низка капітулянтських заяв останнього часу щодо Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності.

На його думку, абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних "ініціатив" нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму.

Керівник Меджлісу підкреслює, що будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу.

Відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму - кримськотатарського народу і етнічних українців.

Пряма мова: "З метою консолідації, як всередині України, так і на міжнародному рівні, всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом, Меджліс кримськотатарського народу закликає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також новопризначених членів Кабінету міністрів, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу".

Чому це важливо: Кримчани забезпечені водою для побутових потреб. Від нестачі води потерпає промисловість і сільське господарство анексованого півострова.

Що передувало: Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійному ефірі програми "Право на владу" 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна

Пізніше прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.

Представник влади окупантів Володимир Бобков "привітав зміну тональності" української влади, але зазначив, що не радить жителям півострова покладатися на поставку води з України.

У представництві президента України в АР Крим заявили, що відновлення водопостачання до окупованого Криму з боку України можливе лише за умови повної деокупації півострова.

Виступаючи в Раді 6 березня Шмигаль наголосив, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.

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