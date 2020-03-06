Справа Шеремета: підозрювана відмовилась від поліграфа, бо не довіряє експертам

Лікарка Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відмовилась від проходження допиту з поліграфом через недовіру до експертів.

Джерело: повідомлення Національної поліції, коментар адвоката "Українській правді"

Деталі: Поліція каже, що Кузьменко двічі відмовилась від інтерв’ювання з поліграфом.

Спочатку підозрювана попередньо погодилась на дослідження. Але 26 лютого вона відмовилася проходити експертизу без присутності адвоката, який був зайнятий іншими справами.

4 березня Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, але підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру до державних експертів, які мали проводити опитування.

Коментар адвоката Тараса Безпалого: "Ми висловили недовіру тим експертам, які вже сфальшували так звану експертизу Бірча (експертиза ходи британського експерта Айвана Бірча – УП), а тому в цій установі з цими експертами ми відмовились проходити експертизу.

Наразі в тій же заяві вказали, що ми не заперечуємо пройти експертизу в іншій установі із залученням міжнародних експертів.

Перша відмова була у зв'язку із тим, що не попередили захисника про проведення експертизи взагалі й Кузьменко без захисника відмовилась,оскільки це порушення права на захист; відповідні скарги щодо слідчого подані, очікуємо реакції".

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