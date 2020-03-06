Справа Шеремета: підозрювана відмовилась від поліграфа, бо не довіряє експертам

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П'ятниця, 6 березня 2020, 19:56

Лікарка Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відмовилась від проходження допиту з поліграфом через недовіру до експертів.

Джерело: повідомлення Національної поліції, коментар адвоката "Українській правді"

Деталі: Поліція каже, що Кузьменко двічі відмовилась від інтерв’ювання з поліграфом.

Спочатку підозрювана попередньо погодилась на дослідження. Але 26 лютого вона відмовилася проходити експертизу без присутності адвоката, який був зайнятий іншими справами.

4 березня Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, але підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру до державних експертів, які мали проводити опитування. 

Коментар адвоката Тараса Безпалого: "Ми висловили недовіру тим експертам, які вже сфальшували так звану експертизу Бірча (експертиза ходи британського експерта Айвана Бірча – УП), а тому в цій установі з цими експертами ми відмовились проходити експертизу.

Наразі в тій же заяві вказали, що ми не заперечуємо пройти експертизу в іншій установі із залученням міжнародних експертів.

Перша відмова була у зв'язку із тим, що не попередили захисника про проведення експертизи взагалі й Кузьменко без захисника відмовилась,оскільки це порушення права на захист; відповідні скарги щодо слідчого подані, очікуємо реакції".

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Теми: Справа Шеремета поліція


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