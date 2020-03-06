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У ВООЗ допускають, що коронавірус може поширюватись і влітку

П'ятниця, 6 березня 2020, 21:52
У ВООЗ допускають, що коронавірус може поширюватись і влітку

У ВООЗ не знають, чи вірус Covid-19 припинить поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву керівника програми охорони здоров’я з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Майка Раяна

Пряма мова: "Ми поки не знаємо, якою буде активність вірусу за різних кліматичних умов. Ми маємо визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися".

Деталі: У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку. Немає доказів, що таке може статися, додав Майк Раян.

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