У ВООЗ допускають, що коронавірус може поширюватись і влітку

1138 переглядів
П'ятниця, 6 березня 2020, 22:52

У ВООЗ не знають, чи вірус Covid-19 припинить поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву керівника програми охорони здоров’я з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Майка Раяна

Пряма мова: "Ми поки не знаємо, якою буде активність вірусу за різних кліматичних умов. Ми маємо визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися".

Деталі: У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку. Немає доказів, що таке може статися, додав Майк Раян.

Читайте такожКоронавірус та новосанжарський синдром. Як влада довела евакуацію з Китаю до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Нагадаємо:



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Шмигаль: Поставки води у Крим лише після деокупації
Зеленський встановив дедлайн для переговорів з Путіним – ЗМІ
В Україні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП
Українців попередили про можливі обмеження використання води
Усі новини
holiday

8 березня: що за вихідний, кліше та стереотипи, які "прикипіли" до свята

Фото

Ким стали юні актори з серіалу "Альф"

Медицина

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування