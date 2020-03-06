У ВООЗ допускають, що коронавірус може поширюватись і влітку
У ВООЗ не знають, чи вірус Covid-19 припинить поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.
Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву керівника програми охорони здоров’я з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Майка Раяна
Пряма мова: "Ми поки не знаємо, якою буде активність вірусу за різних кліматичних умов. Ми маємо визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися".
Деталі: У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку. Немає доказів, що таке може статися, додав Майк Раян.
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Нагадаємо:
- Світом із кінця 2019 року шириться коронавірус, названий Covid 2019: ним заразилися наразі понад 95 тисяч людей.
- Поза межами України заразилися цим вірусом уже 5 українців: дівчина в Італії та 4 члени екіпажу лайнера "Diamond Princess" (одна вже вилікувалася).
- 5 березня закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян.
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. На коронавірус в Україні досліджували ще 9 випадків, жоден не підтвердився.