У Франції кількість жертв коронавірусу сягнула 11 осіб, інфікованих - 716

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Субота, 7 березня 2020, 21:10

У Франції протягом останньої доби кількість заражень новим коронавірусом зросла більше ніж на 100, також двоє людей померли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Напередодні повідомлялося про 613 заражень і 9 загиблих.

Протягом доби в регіонах О-де-Франс і Нормандії померли ще двоє людей, в результаті чого загальна кількість загиблих на території країни досягла одинадцяти.

Також було зафіксовано 103 нові випадки зараження, в результаті чого загальне число заражень зросло до 716.

В окремих департаментах з понеділка на 15 днів будуть закриті дитячі садки і школи.

Влада заявляє, що епідемія в країні наразі виглядає неминучою.

Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.

Теми: коронавірус Франція здоров'я


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