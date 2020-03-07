У Франції кількість жертв коронавірусу сягнула 11 осіб, інфікованих - 716
У Франції протягом останньої доби кількість заражень новим коронавірусом зросла більше ніж на 100, також двоє людей померли.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Напередодні повідомлялося про 613 заражень і 9 загиблих.
Протягом доби в регіонах О-де-Франс і Нормандії померли ще двоє людей, в результаті чого загальна кількість загиблих на території країни досягла одинадцяти.
Також було зафіксовано 103 нові випадки зараження, в результаті чого загальне число заражень зросло до 716.
В окремих департаментах з понеділка на 15 днів будуть закриті дитячі садки і школи.
Влада заявляє, що епідемія в країні наразі виглядає неминучою.
Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.