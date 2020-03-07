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Во Франции количество жертв коронавируса достигло 11 человек, инфицированных - 716

Суббота, 7 марта 2020, 20:10

Во Франции в течение последних суток количество заражений новым коронавирусом возросло более чем на 100 случаев, двое людей скончались.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Накануне сообщалось о 613 заражениях и 9 погибших.

В течение суток в регионах О-де-Франс и Нормандии умерли еще двое людей, в результате чего общее количество погибших на территории страны достигло одиннадцати.

Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее число заражений выросло до 716.

В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы.

По заявлению властей, эпидемия в стране в настоящее время выглядит неизбежной.

Среди европейских стран больше всего от коронавирус пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений. 

Темы: коронавирусФранцияздоровье
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