Во Франции количество жертв коронавируса достигло 11 человек, инфицированных - 716

228 просмотров
Суббота, 7 марта 2020, 21:10

Во Франции в течение последних суток количество заражений новым коронавирусом возросло более чем на 100 случаев, двое людей скончались.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Накануне сообщалось о 613 заражениях и 9 погибших.

В течение суток в регионах О-де-Франс и Нормандии умерли еще двое людей, в результате чего общее количество погибших на территории страны достигло одиннадцати.

Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее число заражений выросло до 716.

В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы.

По заявлению властей, эпидемия в стране в настоящее время выглядит неизбежной.

Среди европейских стран больше всего от коронавирус пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений. 

Темы: коронавирус Франция здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
COVID-19 на Буковине: Подозрения на вирус у 6 человек не подтвердились 7 марта 2020, 20:53
Трамп сравнил разговор с Зеленским с борьбой с коронавирусом 7 марта 2020, 19:21
Папа Римский из-за коронавируса проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции 7 марта 2020, 18:38
Все новости
Главные новости
Путин велел упростить прием в гражданство РФ лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"
Суд по MH-17 может вынести решение только через 4-5 лет — юристы
Зеленский о России: Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково
Зеленский о работе Шмыгаля на Ахметова: Олигархи нанимают лучших
Все новости
ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

социум

Опека ангела. Как в Украине работают с родителями, которые похоронили младенцев

советы

Как поддерживать дружбу на расстоянии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!