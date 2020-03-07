Во Франции количество жертв коронавируса достигло 11 человек, инфицированных - 716
Во Франции в течение последних суток количество заражений новым коронавирусом возросло более чем на 100 случаев, двое людей скончались.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Накануне сообщалось о 613 заражениях и 9 погибших.
В течение суток в регионах О-де-Франс и Нормандии умерли еще двое людей, в результате чего общее количество погибших на территории страны достигло одиннадцати.
Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее число заражений выросло до 716.
В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы.
По заявлению властей, эпидемия в стране в настоящее время выглядит неизбежной.
Среди европейских стран больше всего от коронавирус пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.