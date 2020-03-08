Понеділок половина України зустріне з дощем і туманами

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Неділя, 8 березня 2020, 17:38

У понеділок, 9 березня, вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей очікуються дощі і туман з видимістю 200-500 м.

 Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталка Діденко у Facebook 

Деталі: За прогнозами синоптиків, у високогір'ях Івано-Франківської області у понеділок утримається значна сніголавинна небезпека 3 рiвня. 

Туман 9 березня очікується у західних, центральних та північних областях
Туман 9 березня очікується у західних, центральних та північних областях
 

За прогнозами Діденко, 9 березня у центральних областях вночі, вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ, +12 ... +14 градусів. На Дніпропетровщині - до +20. 

На Заході хмарно, часом дощ, очікується холодна погода, +5...+10 градусів. У північних регіонах ймовірні невеликі дощі, температура +7...+13. 

У південній частині України - без опадів, +14...+20, на узбережжях морів відчутно прохолодніше. На сході України сухо і дуже тепло, +14...+20 градусів.

У Києві 9 березня очікується часом невеликий дощ, протягом дня близько 10 градусів тепла. 

Українська правда
Теми: погода


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