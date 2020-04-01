НАТО в четвер затвердить новий пакет підтримки України і Грузії - Столтенберг

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Середа, 1 квітня 2020, 14:44

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО у четвер схвалять новий пакет допомоги для України та Грузії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на онлайн-пресконференції у середу оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Столтенберг анонсував порядок денний засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, яке відбудеться 2 квітня у форматі відеоконференції. 

За його словами, у зв’язку зі зміною формату зустрічі на відеоконференцію, її порядок денний було відкориговано.

"Хоча в нас не буде зустрічі з Грузією і Україною, я очікую, що глави МЗС підтримають новий пакет допомоги, який посилить нашу політичну та практичну підтримку обох країн", - сказав Столтенберг.

"Я очікую, що міністри схвалять новий пакет підтримки для Грузії та України, щоб більше зміцнити наше партнерство, включно з навчаннями в Чорноморському регіоні, який є стратегічно важливим для НАТО", -  додав він

За словами Столтенберга, схвалений у четвер пакет буде додатковим до вже існуючих.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 19 березня представляв у штаб-квартирі свій щорічний звіт за 2019 рік і вперше в історії це було зроблено через відеоконференцію, а питання ставилися по Skype.

Теми: НАТО Україна


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