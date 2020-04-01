Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО в четверг утвердит новый пакет поддержки Украины и Грузии - Столтенберг

Среда, 1 апреля 2020, 14:44

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в четверг примут новый пакет помощи для Украины и Грузии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-пресс-конференции в среду объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг анонсировал повестку дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, которое состоится 2 апреля в формате видеоконференции.

По его словам, в связи с изменением формата встречи на видеоконференцию, ее повестка была откорректирована.

"Хотя у нас не будет встречи с Грузией и Украиной, я ожидаю, что главы МИД поддержат новый пакет помощи, который усилит нашу политическую и практическую поддержку обеих стран", - сказал Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который является стратегически важным для НАТО", - добавил он

По словам Столтенберга, одобренный в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта представлял в штаб-квартире свой ежегодный отчет за 2019 год, и впервые в истории это было сделано через видеоконференцию, а вопросы задавались по Skype.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
НАТО
Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ
Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО
Португалия стала 23-й страной, заключившей декларацию о членстве Украины в НАТО
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: