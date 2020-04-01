НАТО в четверг утвердит новый пакет поддержки Украины и Грузии - Столтенберг

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Среда, 1 апреля 2020, 14:44

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в четверг примут новый пакет помощи для Украины и Грузии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-пресс-конференции в среду объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг анонсировал повестку дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, которое состоится 2 апреля в формате видеоконференции.

По его словам, в связи с изменением формата встречи на видеоконференцию, ее повестка была откорректирована.

"Хотя у нас не будет встречи с Грузией и Украиной, я ожидаю, что главы МИД поддержат новый пакет помощи, который усилит нашу политическую и практическую поддержку обеих стран", - сказал Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который является стратегически важным для НАТО", - добавил он

По словам Столтенберга, одобренный в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта представлял в штаб-квартире свой ежегодный отчет за 2019 год, и впервые в истории это было сделано через видеоконференцию, а вопросы задавались по Skype.

Темы: НАТО Украина


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