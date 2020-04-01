Депутати "Слуги народу" написали заяву на Єрмака в ДБР, ОГП, СБУ, САП і МВС

Народні депутати фракції "Слуга народу" вимагають перевірити факти в оприлюднених нардепом Гео Леросом відеозаписах і притягнути винних до відповідальності, а не самого Лероса.

Джерело: Заява депутатів опублікована народним депутатом від фракції "Слуга народу" Микитою Потураєвим в facebook, заява депутатів до правоохоронних органів.

Дослівно в заяві депутатів: "Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу Президента України.

Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною - адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод".

Деталі: Депутати закликають правоохоронців виключити дії, які можна було б розглядати, як тиск або переслідування Лероса.

Вони звернулися до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України з вимогою в першу чергу розслідувати безпосередньо суть оприлюднених записів.

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