Депутати "Слуги народу" написали заяву на Єрмака в ДБР, ОГП, СБУ, САП і МВС
Народні депутати фракції "Слуга народу" вимагають перевірити факти в оприлюднених нардепом Гео Леросом відеозаписах і притягнути винних до відповідальності, а не самого Лероса.
Джерело: Заява депутатів опублікована народним депутатом від фракції "Слуга народу" Микитою Потураєвим в facebook, заява депутатів до правоохоронних органів.
Дослівно в заяві депутатів: "Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу Президента України.
Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною - адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод".
Деталі: Депутати закликають правоохоронців виключити дії, які можна було б розглядати, як тиск або переслідування Лероса.
Опубліковано Nikita Poturaev Середа, 1 квітня 2020 р.
Вони звернулися до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України з вимогою в першу чергу розслідувати безпосередньо суть оприлюднених записів.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
- Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
- У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.