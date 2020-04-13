"Слузі народу" вистачить голосів на "антиколомойський закон" – Арахамія

У фракції "Слуга народу" більшість депутатів готові проголосувати за "банківський" законопроєкт у другому читані, зараз обговорюються сценарії прискорення його розгляду.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, якого цитує Укрінформ.

Пряма мова: "По цьому закону в нас є позиція - прийняти цей закон, незважаючи на всі застереження. Питання – коли. Для цього у нас сьогодні фракція, для того, щоб обговорити, які є можливі сценарії прискорення цієї процедури. Там є декілька сценаріїв, декілька ідей з цього приводу. Ми не хочемо цього публічно обговорювати… Інша сторона, яка буде цьому заважати, це використає і обов'язково якісь запобіжники винайде".

Деталі: Депутат додав, що у "Слузі народу" є "точна більшість людей, які не хочуть дефолту і будуть голосувати за закон про банки в тій редакції, яка потрібна для отримання траншу МВФ".

За його словами, за умови застосування "деяких юридичних механізмів" прискорення процедури розгляду понад 16 тисяч поправок до законопроєкту, на це піде 3-4 дні. Йдеться про розгляд поправок в комітеті не постатейно, а по групах.

У такому випадку, за словами Арахамії, закон можуть проголосувати після Великодня.

Депутат також повідомив, що фракція на засіданні обговорить кадрові питання Кабінету міністрів.

Що передувало: Наразі фракція "Слуга народу" проводить зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де планували обговорити питання зміни до регламенту для прийняття "антиколомойського" законопроєкту.

За даними УП, зміни, які розблокують швидке прийняття банківського закону, мають розглядати на позачерговому засіданні парламенту, яке хочуть скликати 15 квітня.

Зокрема, правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.

Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент, проте розгляду закону про банки цього тижня очікувати у Раді не варто.

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