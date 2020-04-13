"Слуге народа" хватит голосов на "антиколомойский закон" - Арахамия
Во фракции "Слуга народа" большинство депутатов готовы проголосовать за "банковский" законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.
Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, которого цитирует Укринформ.
Прямая речь: "По этому закону у нас есть позиция - принять этот закон, несмотря на все предостережения. Вопрос - когда. Для этого у нас сегодня фракция, для того, чтобы обсудить, какие есть возможные сценарии ускорения этой процедуры. Там есть несколько сценариев , несколько идей по этому поводу. Мы не хотим этого публично обсуждать ... Другая сторона будет этому мешать, это использует и обязательно какие-то предохранители изобретет".
Детали: Депутат добавил, что в "Слуге народа" есть "точное большинство людей, которые не хотят дефолта и будут голосовать за закон о банках в той редакции, которая нужна для получения транша МВФ".
По его словам, при условии применения "некоторых юридических механизмов" ускорения процедуры рассмотрения более 16 000 поправок к законопроекту, на это уйдет 3-4 дня. Речь идет о рассмотрении поправок в комитете не постатейно, а по группам.
В таком случае, по словам Арахамии, закон могут проголосовать после Пасхи.
Депутат также сообщил, что фракция на заседании обсудит кадровые вопросы Кабинета министров.
Что предшествовало: Сейчас фракция "Слуга народа" проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским, где планировали обсудить вопросы изменения в регламент для принятия "антиколомойского" законопроекта.
По данным УП, изменения, которые разблокируют быстрое принятие банковского закона, должны рассматривать на внеочередном заседании парламента, которое хотят созвать 15 апреля.
Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Сейчас более 16 тысяч поправок, которые подали в законопроекту пытаются свести в одну таблицу.
В дальнейшем профильный комитет должен проработать и объединить подобные правки в блоки и только после этого законопроект попадет в парламент, онднако рассмотрения закона о банках на этой неделе в Раде ожидать не стоит.
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Предыстория:
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
- К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.
- Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.