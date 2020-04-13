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"Слуге народа" хватит голосов на "антиколомойский закон" - Арахамия

Понедельник, 13 апреля 2020, 19:26
Слуге народа хватит голосов на антиколомойский закон - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" большинство депутатов готовы проголосовать за "банковский" законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, которого цитирует Укринформ.

Прямая речь: "По этому закону у нас есть позиция - принять этот закон, несмотря на все предостережения. Вопрос - когда. Для этого у нас сегодня фракция, для того, чтобы обсудить, какие есть возможные сценарии ускорения этой процедуры. Там есть несколько сценариев , несколько идей по этому поводу. Мы не хотим этого публично обсуждать ... Другая сторона будет этому мешать, это использует и обязательно какие-то предохранители изобретет".

Детали: Депутат добавил, что в "Слуге народа" есть "точное большинство людей, которые не хотят дефолта и будут голосовать за закон о банках в той редакции, которая нужна для получения транша МВФ".

По его словам, при условии применения "некоторых юридических механизмов" ускорения процедуры рассмотрения более 16 000 поправок к законопроекту, на это уйдет 3-4 дня. Речь идет о рассмотрении поправок в комитете не постатейно, а по группам.

В таком случае, по словам Арахамии, закон могут проголосовать после Пасхи.

Депутат также сообщил, что фракция на заседании обсудит кадровые вопросы Кабинета министров.

Что предшествовало: Сейчас фракция "Слуга народа" проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским, где планировали обсудить вопросы изменения в регламент для принятия "антиколомойского" законопроекта.

По данным УП, изменения, которые разблокируют быстрое принятие банковского закона, должны рассматривать на внеочередном заседании парламента, которое хотят созвать 15 апреля.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Сейчас более 16 тысяч поправок, которые подали в законопроекту пытаются свести в одну таблицу.

В дальнейшем профильный комитет должен проработать и объединить подобные правки в блоки и только после этого законопроект попадет в парламент, онднако рассмотрения закона о банках на этой неделе в Раде ожидать не стоит.

Знать больше: Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
  • К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.
  • Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийСлуга народаМВФдефолт
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