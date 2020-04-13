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Новини 13 квітня: Лавра на карантині, зміни у держбюджеті

Понеділок, 13 квітня 2020, 21:12
Новини 13 квітня: Лавра на карантині, зміни у держбюджеті

У Лаврі друга смерть від коронавірусу, Рада ухвалила зміни до держбюджету — актуальні новини 13 квітня.

Про спалах у Лаврі

Києво-Печерську лавру закрили на карантин за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій — за минулу добу там зареєстрували 63 випадки коронавірусу, загальна кількість перевищила 90.

У святині друга смерть від COVID-19 — помер 47-річний чоловік. Також захворювання підтвердилось у намісника лаври Павла.

Про держбюджет

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис — за це рішення проголосували 249 нардепів.

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Про інші важливі новини

Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, він випереджає Сергія Притулу та Олександра Ткаченка в уподобаннях виборців.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України.

В Україні зафіксовано 3102 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 325. Внаслідок ускладнень померли 93 людини, 97 українців одужали.

МОЗ України збільшує кількість тестувань на коронавірус на добу – зараз щоденно тестують від 2,5 до 3 тис. осіб.

Поліція Флоренції зупинила велосипедиста, який виїхав на тренування попри жорсткий карантин — італієць свідомо порушив обмеження, щоб не сидіти вдома з дружиною і доньками.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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