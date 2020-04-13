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Новости 13 апреля: Лавра на карантине, изменения в госбюджете

Понедельник, 13 апреля 2020, 21:12
Новости 13 апреля: Лавра на карантине, изменения в госбюджете

В Лавре вторая смерть от коронавируса, Рада приняла изменения в госбюджет — актуальные новости 13 апреля.

О вспышке в Лавре

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям — за минувшие сутки там зарегистрировали 63 случая коронавируса, общее количество превысило 90.

В святыни вторая смерть от COVID-19 — умер 47-летний мужчина. Также заболевание подтвердилось у наместника лавры Павла.

О госбюджете

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет — за это решение проголосовали 249 нардепов.

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О других важных новостях

Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является Виталий Кличко, он опережает Сергея Притулу и Александра Ткаченко в предпочтениях избирателей.

Верховная Рада поддержала законопроект, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

В Украине зафиксировано 3102 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 325. В результате осложнений умерли 93 человека, 97 украинцев выздоровели.

Минздрав Украины увеличивает количество тестирований на коронавирус в сутки – сейчас ежедневно тестируют от 2,5 до 3 тыс. человек.

Полиция Флоренции остановила велосипедиста, который выехал на тренировку, несмотря на строгий карантин — итальянец сознательно нарушил ограничения, чтобы не сидеть дома с женой и дочерьми.

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Темы: коронавирус
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