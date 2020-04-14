Удвічі зросла кількість українців, які вважають карантин надто жорстким
Кількість українців, які вважають обмежуванні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу надто жорсткими, за останні два тижні зросла удвічі – до 15%.
Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня
Дослівно: "За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи надто м’якими (з 28 до 17%), водночас зросла кількість тих, хто вважає їх надто жорсткими (з 7 до 15%)".
Деталі: При цьому 61% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними.
Крім того, майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть – дотримуються протилежної думки.
Разом з тим за останні два тижні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за запровадження штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75% до 55%). Жорсткіші заходи щодо порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25% опитаних.
Дослідження проходило серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Що було раніше: Понад 90% киян заявили, що підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон.
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Передісторія:
- В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Пропуск у наземний транспорт здійснюється за спецперепусками, які видають лише окремим категоріям людей.
- 30 березня Кличко посварив киян за пікніки, заявивши, що якщо будуть "шатанія" і тусовки – то буде катастрофа.
- 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину.
- З 6 квітн, в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.