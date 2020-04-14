Вдвое выросло количество украинцев, которые считают карантин слишком жестким

Количество украинцев, которые считают ограничение меры в связи с пандемией коронавируса слишком жесткими, за последние две недели выросло вдвое – до 15%.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля

Дословно: "За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%)".

Детали: При этом 61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными.

Кроме того, почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть – придерживаются противоположного мнения.

Вместе с тем за последние две недели значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%). Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Что было раньше: Более 90% киевлян заявили, что поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.

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