Вдвое выросло количество украинцев, которые считают карантин слишком жестким

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Вторник, 14 апреля 2020, 10:59

Количество украинцев, которые считают ограничение меры в связи с пандемией коронавируса слишком жесткими, за последние две недели выросло вдвое – до 15%.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля

Дословно: "За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%)". 

 

Детали: При этом 61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными.

Кроме того, почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть – придерживаются противоположного мнения.

 

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Что было раньше: Более 90% киевлян заявили, что поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.

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Предыстория:

  • В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Пропуск в наземный транспорт осуществляется по спецпропускам, которые выдают только отдельным категориям людей.
  • 30 матра Кличко поругал киевлян за пикники, заявив, что если будут "шатания" и тусовки – то будет катастрофа. 
  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.
  • С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Украинская правда
Темы: карантин опрос коронавирус


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