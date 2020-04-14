Вдвое выросло количество украинцев, которые считают карантин слишком жестким
Количество украинцев, которые считают ограничение меры в связи с пандемией коронавируса слишком жесткими, за последние две недели выросло вдвое – до 15%.
Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля
Дословно: "За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%)".
Детали: При этом 61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными.
Кроме того, почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть – придерживаются противоположного мнения.
Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Что было раньше: Более 90% киевлян заявили, что поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.
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Предыстория:
- В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Пропуск в наземный транспорт осуществляется по спецпропускам, которые выдают только отдельным категориям людей.
- 30 матра Кличко поругал киевлян за пикники, заявив, что если будут "шатания" и тусовки – то будет катастрофа.
- 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.
- С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.