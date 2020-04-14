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ОГП призначив експертизу авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Вівторок, 14 квітня 2020, 12:33
ОГП призначив експертизу авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Офіс Генпрокурора призначив проведення комплексної криміналістичної експертизи щодо авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ та наполягає на створенні міжнародної слідчої групи.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора активізує досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо збиття літака рейсу PS 752 Тегеран-Київ авіакомпанії МАУ в небі над Іраном 8 січня 2020 року, а також наполягає на створенні міжнародної слідчої групи, що суттєво б прискорило та підвищило оперативність розслідування".

Деталі: Наразі прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора призначили комплексну комісійну криміналістичну експертизу.

Мета її проведення – деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.

Також у кримінальному провадженні аналізуватиметься інформація про рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерану, планується проведення низки слідчих та інших процесуальних дій.

Водночас, в ОГП нагадали, що досі залишається невирішеним питання щодо передачі українській стороні бортових самописців.

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

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Теми: катастрофа МАУ в ІраніОфіс генпрокурора
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