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ОГП назначил экспертизу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Вторник, 14 апреля 2020, 12:33
ОГП назначил экспертизу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Офис генпрокурора назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев и настаивает на создании международной следственной группы.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве касательно катастрофы самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования" .

Детали: Сейчас прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу.

Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

В то же время, в ОГП напомнили, что до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

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Темы: катастрофа МАУ в ИранеОфис генпрокурора
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