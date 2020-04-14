ОГП назначил экспертизу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Офис генпрокурора назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев и настаивает на создании международной следственной группы.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве касательно катастрофы самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования" .

Детали: Сейчас прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу.

Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

В то же время, в ОГП напомнили, что до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев.

Предыстория:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф