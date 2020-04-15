Головні новини вівторка і ночі: умова кінця карантину, викриття агента ФСБ

Ляшко розповів, за яких умов 24 квітня Україна почне виходити з карантину, СБУ викрила у власних лавах генерал-майора, який працював на ФСБ РФ — актуальні новини 14 квітня.

Про кінець карантину

24 квітня Україна почне поетапно виходити з карантину, якщо динаміка зростання кількості хворих буде знижуватися — головний санлікар Віктор Ляшко.

Про агента ФСБ

Голова СБУ Іван Баканов заявив про викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади з погонами генерал-майора СБУ.

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