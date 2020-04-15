Главные новости вторника и ночи: условие конца карантина, разоблачение агента ФСБ

Ляшко рассказал, при каких условиях 24 апреля Украина начнет выходить из карантина, СБУ разоблачила в своих рядах генерал-майора, который работал на ФСБ РФ — актуальные новости 14 апреля.

О конце карантина

24 апреля Украина начнет поэтапно выходить из карантина, если динамика роста количества больных будет снижаться — главный санврач Виктор Ляшко.

Об агенте ФСБ

Председатель СБУ Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.

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