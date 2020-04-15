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Рада таки соберется в четверг – и не только для изменения регламента

Среда, 15 апреля 2020, 14:56
Рада таки соберется в четверг – и не только для изменения регламента

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание парламента на 13 часов 16 апреля.

Источник: пресс служба Верховной Рады

Детали: На заседании в четверг планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

2) проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады "относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" – второе чтение законопроекта №1043;

3) проект закона о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение);

4) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;

5) проект закона об оборонных закупках (второе чтение).

Внеочередное заседание созывают по требованию президента Владимира Зеленского.

От УП: Сперва ожидалось, что нардепы соберутся в среду, 15 апреля, но на изменения в регламент не хватало голосов.

Изменения в регламент в Верховной Раде решили внести из-за более чем 16 тысяч поправок к закону о банках, который затрагивает интересы олигарха Игоря Коломойского. 

Хотя внесенный в повестку дня проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады относительно противодействия злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043) был принят в первом чтении еще 10 сентября 2019 года.

Второго чтения самого законопроекта, который прозвали "антиколомойским", в повестке дня на 16 апреля нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.

Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
  • Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады , которые позволят быстрее рассмотреть 16 тысяч поправок. В случае, когда к законопроекту вносят больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, его могут рассматривать по специальной процедуре.
  • При спецпроцедуре каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки. Инициировать спецпроцедуру может не менее 150 депутатов. На решение о спецпроцедуре рассмотрения нужно 226 голосов.

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

Алена Рощенко, УП, уточнено

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Темы: Верховная Радазаконодательство
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