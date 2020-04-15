Новини 15 квітня: коронавірус у Новинського, вихід із карантину

Новинський повідомив, що у нього коронавірус, голова МОЗ: говорити про вихід із карантину поки недоцільно — актуальні новини 15 квітня.

Про Новинського

Депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але симптомів хвороби не має.

Про карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні рано виходити з карантину, "зважаючи на сьогоднішній антирекорд".

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Про інші важливі новини

Кабмін схвалив постанову про електронні паспорти у додатку Дія — відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Українська влада закриває ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні.

В Україні зафіксовано 3764 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 392. Внаслідок ускладнень померли 108 людей, 143 українця одужали.

В ОП закликали українців дотримуватися правил карантину, аби знизити швидкість зараження коронавірусом і не допустити розвитку подій за сценарієм інших країн — динаміку зараження в Україні порівняли із динамікою в Іспанії.

ЄС визначив три критерії для зняття карантинних обмежень: суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатні спроможності системи охорони здоров’я та спроможності нагляду й моніторингу.