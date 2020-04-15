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Новости 15 апреля: коронавирус у Новинского, выход из карантина

Среда, 15 апреля 2020, 21:19
Новости 15 апреля: коронавирус у Новинского, выход из карантина

Новинский сообщил, что у него коронавирус, глава МОЗ: говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно — актуальные новости 15 апреля.

О Новинском

Депутат Вадим Новинский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но симптомов болезни у него нет.

О карантине

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине рано выходить из карантина, "учитывая сегодняшний антирекорд".

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Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія" — отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Украинская власть закрывает еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.

В Украине зафиксировано 3764 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 392. В результате осложнений умерли 108 человек, 143 украинца выздоровели.

В ОП призвали украинцев соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость заражения коронавирусом и не допустить развития событий по сценарию других стран — динамику заражения в Украине сравнили с динамикой в Испании.

ЕС определил три критерия для снятия карантинных ограничений: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга.

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