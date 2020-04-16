Новини 16 квітня: обмін полоненими, арешт Чорновол

З окупованих територій звільнено 20 заручників, Вовк відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт — актуальні новини 16 квітня.

Про обмін

Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях — Офіс президента опублікував список імен.

Про Чорновол

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народну депутатку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

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