Пожежі і пилові бурі: у найближчі 10 днів опадів в Україні не чекають

Директор українського гідрометцентру заявив, що у найближчі 10 днів в Україні не очікується опадів, які могли б сприяти тушінню торфу та лісових пожеж на території країни, проте не буде посилення вітру, який би їх роздмухував.

Джерело: коментар директора українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, ДСНС

Пряма мова: "Протягом найближчих 10 днів ми не чекаємо опадів в Україні, за винятком крайнього заходу. Тобто, в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу не буде опадів, але й не буде посилення швидкості вітру до таких значних величин.

Середня швидкість вітру складатиме 7-12 м/с, а його напрямок буде практично незмінним, західного напрямку".

Деталі: За його словами, продукти горіння, які були наявні у зоні відчуження — не могли потрапити до Києва, а "негаразди" з погодою 16 квітня у столиці пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння з Житомирської області.

Кульбіда пояснив, що це пов’язано із західним та північно-західним напрямом вітру.

Директор Укргідрометцентру розповів, що постійно здійснюється радіаційний моніторинг, де визначається можливість попадання радіоактивних елементів в атмосферу та їх випадання на поверхню землі.

За його словами, серед цих елементів "відмічено мікроскопічне збільшення концентрації цезію-137", проте рівень гама-фону практично не змінився.

Він також рекомендував обмежити перебування на вулиці, особливо зранку, бо у другій половині дня починається перемішування повітряних мас, що зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

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