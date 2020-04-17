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Пожары и пыльные бури: в ближайшие 10 дней осадков в Украине не ждут

Пятница, 17 апреля 2020, 13:27
Пожары и пыльные бури: в ближайшие 10 дней осадков в Украине не ждут

Директор украинского гидрометцентра заявил, что в ближайшие 10 дней в Украине не ожидается осадков, которые могли бы способствовать тушению лесных пожаров и торфа на территории страны, однако не будет и усиления ветра, который бы их раздувал.

Источник: комментарий директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, ГСЧС

Прямая речь: "В течение ближайших 10 дней мы не ожидаем осадков в Украине, за исключением крайнего запада. То есть, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса не будет осадков, но и не будет усиление скорости ветра до таких значительных величин.

Средняя скорость ветра составит 7-12 м/с, а его направление будет практически неизменным, западного направления".

Детали: По его словам, продукты горения, которые были в зоне отчуждения - не могли попасть в Киев, а "проблемы" с погодой 16 апреля в столице связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области.

Кульбида объяснил, что это связано с западным и северо-западным направлением ветра.

Директор Укргидрометцентра рассказал, что постоянно осуществляется радиационный мониторинг, где определяется возможность попадания радиоактивных элементов в атмосферу и их выпадения на поверхность земли.

По его словам, среди этих элементов "отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137", однако уровень гамма-фона практически не изменился.

Он также рекомендовал ограничить пребывание на улице, особенно утром, потому что во второй половине дня начинается перемешивание воздушных масс и уменьшается концентрация вредных веществ в воздухе.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
  • 16 апреля на территории Житомирской области наблюдался сильный ветер и пылевая буря. Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с. 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраинапожарэкологияГСЧС
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