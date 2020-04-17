Хворий на COVID-19 ректор духовної семінарії попросив пробачення у всіх, кого заразив
У ректора Київської духовної академії і семінарії в Києво-Печерській Лаврі – єпископа Сильвестра (Стойчева) діагностували COVID-19, він вибачається.
Джерело: єпископ Сильвестр у facebook
Пряма мова: "Після того, як в Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне тестування на COVID-19, я також здав ПЛР-тест. І отримав повідомлення, що мій тест виявився позитивним.
Після оголошення в Академії карантину, я намагався дотримуватися всіх його правил. Однак міг стати мимовільним джерелом зараження інших людей. І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження".
Деталі: Він зазначив, що при цьому ні на момент здачі тесту, ні зараз у нього немає ніяких ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму.
Що було раніше: 16 квітня пресслужба академії повідомила, що троє викладачів і 16 студентів захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування.
Особи, у яких виявлено хворобу, перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.
Київська духовна академія – вищий богословський навчальний заклад УПЦ московського патріархату, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, церковних вчених.
Академія розташована на території Києво-Печерської лаври.
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Передісторія:
- 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
- Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
- Через спалах коронавірусу Лавру закрили на карантин.Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
- 14 квітня з Лаври госпіталізували одну монахиню та двох учнів семінарії.