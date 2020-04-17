Хворий на COVID-19 ректор духовної семінарії попросив пробачення у всіх, кого заразив

У ректора Київської духовної академії і семінарії в Києво-Печерській Лаврі – єпископа Сильвестра (Стойчева) діагностували COVID-19, він вибачається.

Джерело: єпископ Сильвестр у facebook

Пряма мова: "Після того, як в Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне тестування на COVID-19, я також здав ПЛР-тест. І отримав повідомлення, що мій тест виявився позитивним.

Після оголошення в Академії карантину, я намагався дотримуватися всіх його правил. Однак міг стати мимовільним джерелом зараження інших людей. І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження".

Деталі: Він зазначив, що при цьому ні на момент здачі тесту, ні зараз у нього немає ніяких ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму.

Що було раніше: 16 квітня пресслужба академії повідомила, що троє викладачів і 16 студентів захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування.

Особи, у яких виявлено хворобу, перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

Київська духовна академія – вищий богословський навчальний заклад УПЦ московського патріархату, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, церковних вчених.

Академія розташована на території Києво-Печерської лаври.

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