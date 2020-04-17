Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хворий на COVID-19 ректор духовної семінарії попросив пробачення у всіх, кого заразив

П'ятниця, 17 квітня 2020, 14:09
Хворий на COVID-19 ректор духовної семінарії попросив пробачення у всіх, кого заразив

У ректора Київської духовної академії і семінарії в Києво-Печерській Лаврі – єпископа Сильвестра (Стойчева) діагностували COVID-19, він вибачається.

Джерело: єпископ Сильвестр у facebook

Пряма мова: "Після того, як в Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне тестування на COVID-19, я також здав ПЛР-тест. І отримав повідомлення, що мій тест виявився позитивним.

Після оголошення в Академії карантину, я намагався дотримуватися всіх його правил. Однак міг стати мимовільним джерелом зараження інших людей. І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження".

Деталі: Він зазначив, що при цьому ні на момент здачі тесту, ні зараз у нього немає ніяких ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму.

Що було раніше: 16 квітня пресслужба академії повідомила, що троє викладачів і 16 студентів захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування.  

Особи, у яких виявлено хворобу, перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

Київська духовна академія – вищий богословський навчальний заклад УПЦ московського патріархату, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, церковних вчених.  

Академія розташована на території Києво-Печерської лаври.   

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: