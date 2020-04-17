Больной COVID-19 ректор духовной семинарии попросил прощения у всех, кого заразил

У ректора Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской Лавре - епископа Сильвестра (Стойчева) диагностировали COVID-19, он извиняется.

Источник: епископ Сильвестр в facebook

Прямая речь: "После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мера Киева Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЛР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался позитивным.

После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения".

Детали: Он отметил, что при этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму.

Что было раньше: 16 апреля пресс-служба академии сообщила, что трое преподавателей и 16 студентов заболели коронавирусом - это подтвердило ПЦР-тестирование.

Лица, у которых выявлена болезнь, находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ Московского патриархата, которое осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений, церковных ученых.

Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры.

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