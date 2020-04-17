Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Больной COVID-19 ректор духовной семинарии попросил прощения у всех, кого заразил

Пятница, 17 апреля 2020, 14:09
Больной COVID-19 ректор духовной семинарии попросил прощения у всех, кого заразил

У ректора Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской Лавре - епископа Сильвестра (Стойчева) диагностировали COVID-19, он извиняется.

Источник: епископ Сильвестр в facebook

Прямая речь: "После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мера Киева Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЛР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался позитивным.

После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения".

Детали: Он отметил, что при этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму.

Что было раньше: 16 апреля пресс-служба академии сообщила, что трое преподавателей и 16 студентов заболели коронавирусом - это подтвердило ПЦР-тестирование.

Лица, у которых выявлена болезнь, находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ Московского патриархата, которое осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений, церковных ученых.

Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: