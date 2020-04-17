Больной COVID-19 ректор духовной семинарии попросил прощения у всех, кого заразил
У ректора Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской Лавре - епископа Сильвестра (Стойчева) диагностировали COVID-19, он извиняется.
Источник: епископ Сильвестр в facebook
Прямая речь: "После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мера Киева Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЛР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался позитивным.
После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения".
Детали: Он отметил, что при этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму.
Что было раньше: 16 апреля пресс-служба академии сообщила, что трое преподавателей и 16 студентов заболели коронавирусом - это подтвердило ПЦР-тестирование.
Лица, у которых выявлена болезнь, находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.
Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ Московского патриархата, которое осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений, церковных ученых.
Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры.
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Предыстория:
- 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
- Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
- Из-за всвышки коронавируса Лаврузакрыли на карантин. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.
- 14 апреля из Лавры госпитализировали однумонахиню и двух учеников семинарии.