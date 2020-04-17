Небо над Запоріжжям та Дніпром також затягнуло

На Запоріжжі чути запах гару та густий дим, а над Дніпром зафіксували завищену концентрацію пилу в повітрі.

Джерело: Запорізька ОДА, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко

Деталі: 17 квітня у Запоріжжі та близьких до обласного центру територій стоїть густий дим та відчутний запах гару.

В обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що горіння лісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не впливає на стан радіоактивності в області.

На території області не зареєстрували надзвичайних ситуацій, які могли б призвести до задимленості атмосферного повітря такого масштабу. Проте в деяких районах Запоріжжя зафіксували майже в 3 рази перевищення гранично допустимої концентрації вмісту сірковуглецю.

А от у Дніпрі протягом 17 квітня концентрація пилу в повітрі у 3-5 разів перевищує допустиму. Голова ОДА наголосив, що це не пов’язано із пожежами в Зоні відчуження, а викликано особливими погодними умовами.

Пряма мова Бондаренка: "Обласний центр екологічного моніторингу та Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології сповіщають про перевищення концентрації пилу в повітрі. Така ситуація пов’язана із високим тиском, поривчастим вітром та підвищенням температури у приземному шарі. Це спричиняє накопичення забруднюючих речовин ближче до поверхні землі".

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