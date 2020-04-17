Небо над Запорожьем и Днепром также затянуло

На Запорожье ощущается запах гари и густой дым, а над Днепром зафиксировали повышенную концентрацию пыли в воздухе.

Источник: Запорожская ОГА, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Детали: 17 апреля в Запорожье и близких к областному центру территорий стоит густой дым и ощутимый запах гари.

В областном лабораторном центре Минздрава отметили, что горение лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности в области.

На территории области не зарегистрировали чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к задымленности атмосферного воздуха такого масштаба. Однако в некоторых районах Запорожья зафиксировали почти в 3 раза превышение предельно допустимой концентрации содержания сероуглерода.

А вот в Днепре в течение 17 апреля концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз превышает допустимую. Председатель ОГА отметил, что это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями.

Прямая речь Бондаренко: "Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли".

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