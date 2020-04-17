Небо над Запорожьем и Днепром также затянуло
На Запорожье ощущается запах гари и густой дым, а над Днепром зафиксировали повышенную концентрацию пыли в воздухе.
Источник: Запорожская ОГА, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко
Детали: 17 апреля в Запорожье и близких к областному центру территорий стоит густой дым и ощутимый запах гари.
В областном лабораторном центре Минздрава отметили, что горение лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности в области.
На территории области не зарегистрировали чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к задымленности атмосферного воздуха такого масштаба. Однако в некоторых районах Запорожья зафиксировали почти в 3 раза превышение предельно допустимой концентрации содержания сероуглерода.
А вот в Днепре в течение 17 апреля концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз превышает допустимую. Председатель ОГА отметил, что это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями.
Прямая речь Бондаренко: "Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли".
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
- 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
- Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
- 16 апреля на территории Житомирской области наблюдался сильный ветер и пылевая буря. Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с.