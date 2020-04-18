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МВС: До церков не має прийти навіть десята частина тих, хто був минулого року

Субота, 18 квітня 2020, 11:44
МВС: До церков не має прийти навіть десята частина тих, хто був минулого року

Минулого року в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйонів громадян. Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то Україна отримає черговий спалах коронавірусу.

Джерело: директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, повідомляє сайт МВС

Пряма мова: "Щоб цього не сталося, ми проводимо переговори з Радами церков і просимо закликати пастви не приходити на службу, а лишатися вдома".

"Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань".

Деталі: Директор Департаменту зазначив, що біля храмів чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців.

Шевченко додав, що з початку дій обмежувальних заходів у країні поліція склала 7 тисяч адміністративних протоколів, в тому числі на священнослужителів.

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Передісторія: 

  • Християни західного обряду у 2020 році відзначали Великдень 12 квітня, а східного обряду – святкуватимуть 19 квітня.
  • В Офісі президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.
  • У Києво-Печерській лаврі вже більше 100 підтверджених випадків СOVID-19, двоє людей померли. Святиню закрили на карантин.  Але предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння.
  • Великодні богослужіння транслюватимуть на центральних телеканалах.

Українська правда
Теми: МВСцерквакоронавіруссвяткування
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