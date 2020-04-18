МВД: В церкви не должна прийти даже десятая часть тех, кто был в прошлом году
В прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллионов граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса.
Источник: директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает сайт МВД
Прямая речь: "Чтобы этого не произошло, мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать паству не приходить на службу, а оставаться дома".
"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам – административным наказаниям".
Детали: Директор Департамента отметил, что у храмов будут дежурить более 22 тысячи полицейских и гвардейцев.
Шевченко добавил, что с начала действий ограничительных мер в стране полиция составила 7 тысяч административных протоколов, в том числе на священнослужителей.
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Предыстория:
- Христиане западного обряда в 2020 году отмечали Пасху 12 апреля, восточного обряда – будут праздновать 19 апреля.
- В Офисе президента отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
- В Киево-Печерской лавре уже более 100 подтвержденных случаев СOVID-19, два человека умерли. Святыню закрыли на карантин. Но предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения.
- Пасхальные богослужения будут транслировать на центральных телеканалах.