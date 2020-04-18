МВД: В церкви не должна прийти даже десятая часть тех, кто был в прошлом году

В прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллионов граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса.

Источник: директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает сайт МВД

Прямая речь: "Чтобы этого не произошло, мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать паству не приходить на службу, а оставаться дома".

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам – административным наказаниям".

Детали: Директор Департамента отметил, что у храмов будут дежурить более 22 тысячи полицейских и гвардейцев.

Шевченко добавил, что с начала действий ограничительных мер в стране полиция составила 7 тысяч административных протоколов, в том числе на священнослужителей.

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