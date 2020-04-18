У ДСНС і Укргідрометцентрі розповіли, коли очиститься повітря в Києві

Забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні, зменшення забруднення очікується на початку наступного тижня.

Джерело: голова ДСНС Микола Чечоткін на нараді під головуванням президента, повідомляє пресслужба президента, заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко на брифінгу, повідомляє сайт МВС

Деталі: За словами Чечоткіна, радіаційний фон у Зоні відчуження, Києві та області в межах норми й не перевищує фонових значень, а забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні.

Загрози об'єктам критичної інфраструктури Зони відчуження, таким як "Укриття", сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет.

Він також повідомив, що найближчими днями опадів не передбачається. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, і очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці.

У той же час, заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко на брифінгу в суботу повідомив, що в Києві в кілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння, а також діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду, і ситуація може покращитися 20-22 квітня.

Пряма мова Прокопенка: "Станом на 17 і 18 квітня якість атмосферного повітря у столиці оцінюється наступними значеннями: зважені речовини (пил і залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію в 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично допустимі значення в 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю знаходиться в межах нижче ГДК".

"Великі значення забруднення атмосферного повітря, як правило, спостерігаються в нічні і особливо ранні години. Тому в даний час необхідно обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна.

Ці забруднення, які спостерігаються в Києві, є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрямок вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрямок на північний, і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві".

Деталі: Прокопенко зазначив, що такі показники характерні для весняного періоду, крім зважених речовин, і оцінюються як некритичні для населення.

Також він зазначив, що забруднення повітря в столиці не пов'язано з пожежами в Зоні відчуження.

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