В ГСЧС и Укргидрометцентре рассказали, когда очистится воздух в Киеве

Загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, уменьшение загрязнения ожидается в начале следующей недели.

Источник: председатель ГСЧС Николай Чечеткин на совещании под председательством президента, сообщает пресс-служба президента, замдиректора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко на брифинге, сообщает сайт МВД

Детали: По словам Чечеткина, радиационный фон в Зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов и т.д., нет. На Житомирщине же горит лесная подстилка, остатки древесины и тростник.

Он также сообщил, что в ближайшие дни осадков не предвидится. В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, и ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

В то же время, замдиректора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко на брифинге в субботу сообщил, что в Киеве в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ситуация может улучшиться 20-22 апреля.

Прямая речь Прокопенко: "По состоянию на 17 и 18 апреля качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК".

"Большие значения загрязнения атмосферного воздуха, как правило, наблюдаются в ночные и особенно ранние часы. Поэтому в настоящее время необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна.

Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве".

Детали: Прокопенко отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как некритичные для населения.

Также он отметил, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в зоне отчуждения.

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