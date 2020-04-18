Киев снова стал лидером антирейтинга загрязнения воздуха
Суббота, 18 апреля 2020, 23:37
После короткого улучшения качества воздуха в субботу вечером Киев вновь стал лидером мирового антирейтинга.
Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: По состоянию на 23:30 субботы Киев снова занимает первое место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255.
Этот уровень характеризуется как "очень вредный для здоровья".
При этом еще в 20:18 субботы Киев занимал 14 место с индексом 100. В то же время в Днепровском районе города индекс достигал 162 баллов.
Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.
Предыстория:
- 16 апреля в киевском воздухе появились продукты горения. Киевлянам советовали закрыть окна.
- Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху. Такие же показатели сохранялись и в субботу.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
- В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.
Украинская правда