По состоянию на 20:18 субботы качество воздуха в Киеве значительно улучшилось по сравнению с дневными и утренними показателями.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: Так, вечером в субботу индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 100 баллов (средний уровень).

В то же время он колеблется в зависимости от района города. Скажем, на бульваре Перова в Днепровском районе города он составляет 162 балла, на улице Тростянецкой в Дарницком районе – 153, что характеризуется как опасный уровень.

Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.

Предыстория: