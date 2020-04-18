После короткого улучшения качества воздуха в субботу вечером Киев вновь стал лидером мирового антирейтинга.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: По состоянию на 23:30 субботы Киев снова занимает первое место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255.

Этот уровень характеризуется как "очень вредный для здоровья".

При этом еще в 20:18 субботы Киев занимал 14 место с индексом 100. В то же время в Днепровском районе города индекс достигал 162 баллов.

Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.

Предыстория: