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Киев снова стал лидером антирейтинга загрязнения воздуха

Суббота, 18 апреля 2020, 23:37
Киев снова стал лидером антирейтинга загрязнения воздуха

После короткого улучшения качества воздуха в субботу вечером Киев вновь стал лидером мирового антирейтинга.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

 

Детали: По состоянию на 23:30 субботы Киев снова занимает первое место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255.

Этот уровень характеризуется как "очень вредный для здоровья".

При этом еще в 20:18 субботы Киев занимал 14 место с индексом 100. В то же время в Днепровском районе города индекс достигал 162 баллов.

 

Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.

Предыстория:

  • 16 апреля в киевском воздухе появились продукты горения. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху. Такие же показатели сохранялись и в субботу.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
  • В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Украинская правда

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Темы: Киевпожарэкология
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