В Киеве стало легче дышать, но не везде
1440 просмотров
Суббота, 18 апреля 2020, 20:22
По состоянию на 20:18 субботы качество воздуха в Киеве значительно улучшилось по сравнению с дневными и утренними показателями.
Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: Так, вечером в субботу индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 100 баллов (средний уровень).
В то же время он колеблется в зависимости от района города. Скажем, на бульваре Перова в Днепровском районе города он составляет 162 балла, на улице Тростянецкой в Дарницком районе – 153, что характеризуется как опасный уровень.
Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
- 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения. Киевлянам советовали закрыть окна.
- Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху. Такие же показатели сохранялись и в субботу.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Из 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6.
- В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!