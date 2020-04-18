В Киеве стало легче дышать, но не везде

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Суббота, 18 апреля 2020, 20:22

По состоянию на 20:18 субботы качество воздуха в Киеве значительно улучшилось по сравнению с дневными и утренними показателями.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

 

Детали: Так, вечером в субботу индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 100 баллов (средний уровень).

В то же время он колеблется в зависимости от района города. Скажем, на бульваре Перова в Днепровском районе города он составляет 162 балла, на улице Тростянецкой в Дарницком районе – 153, что характеризуется как опасный уровень.

Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху. Такие же показатели сохранялись и в субботу.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Из 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6.
  • В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Украинская правда
Темы: Киев пожар экология


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