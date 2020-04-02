Коронавірусом заразився український монах

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Четвер, 2 квітня 2020, 18:21

41-річний монах захворів на Covid-19 у Рівненський області.

Джерело: повідомлення на сайті облдержадміністрації

Деталі: 1 квітня на Рівненщині підтверджено 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Це 41-річний мешканець Здолбунівщини, монах, який зустрічався з людиною, котра приїхала з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено.

Ще троє пов’язані із хворою з міста Рівне – працівницею бібліотеки. COVID-19 виявили в її чоловіка, сина та колеги по роботі.

Станом на ранок 2 квітня у Рівненській області зафіксовано 19 випадків захворювання на COVID-19. Три з них летальні. Інфікування виявлено в Рівному, Рівненському, Сарненському та Здолбунівському районах.

В Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів наразі перевіряють 24 підозр на COVID-19. Більшість - з міст Рівне, Дубно, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.

Українська правда
Теми: коронавірус церква Covid-2019


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