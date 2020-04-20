В Україні коронавірус виявили вже у 1074 медиків

Станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок

Пряма мова: "Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 осіб. З них 374 дитини, а також 1074 медичних працівника".

Деталі: За словами Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 261 особи, з яких 16 дітей та 43 медпрацівника.

За добу було госпіталізовано 78 осіб.

Що передувало: Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

При цьому Степанов повідомив, що сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу.

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