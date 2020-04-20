В Україні коронавірус виявили вже у 1074 медиків
Станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок
Пряма мова: "Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 осіб. З них 374 дитини, а також 1074 медичних працівника".
Деталі: За словами Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 261 особи, з яких 16 дітей та 43 медпрацівника.
За добу було госпіталізовано 78 осіб.
Що передувало: Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
При цьому Степанов повідомив, що сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу.
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Передісторія:
- 19 квітня у Подільську Одеської області помер сімейний лікар, у якого було виявлено COVID-19.
- 10 квітня у Закарпатській області від коронавірусу помер лікар
- 3 квітня у Волинській області від коронавірусної інфекції помер водій "швидкої" Старовижівської центральної районної лікарні.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.