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В Украине коронавирус обнаружили уже у 1074 медиков

Понедельник, 20 апреля 2020, 11:17
В Украине коронавирус обнаружили уже у 1074 медиков

По состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник

Прямая речь: "Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек. Из них 374 ребенка, а также 1074 медицинских работника".

Детали: По словам Степанова, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 261 человека, из которых 16 детей и 43 медработника.

За сутки были госпитализированы 78 человек.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

При этом Степанов сообщил, что семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.

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Предыстория:

  • 19 апреля в Подольске Одесской области умер семейный врач, у которого был обнаружен COVID-19.
  • 10 апреля в Закарпатской области от коронавируса умер врач.
  • 4 апреля в Волынской области от коронавирусной инфекции умер водитель "скорой" Старовыжевской центральной районной больницы.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМинздравмедицина
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