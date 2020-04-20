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Повітря у Києві очистилося майже до норми

Понеділок, 20 квітня 2020, 13:27
Повітря у Києві очистилося майже до норми

Якість атмосферного повітря в Києві, Київській та Житомирській областях покращилася, концентрація пилу та залишків горіння близька до норми.

Джерело: заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко під час онлайн-брифінгу в понеділок, передає Інтерфакс-Україна; світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Пряма мова Прокопенка: "Станом на 20 квітня завдяки зусиллям наших пожежників і деяким змінам синоптичної ситуації – зміні напрямку вітру та короткочасним дощам – якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також у Києві значно покращилася".

"Якість атмосферного повітря в Києві на сьогодні близька до звичайної для цього періоду весни. Завислі речовини – пил і залишки горіння – близькі або дещо вищі за гранично допустимі концентрації. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду близький до гранично допустимої концентрації і навіть нижчий".

Деталі: Прокопенко наголосив, що таке явище, як задимленість, у понеділок уже не спостерігається.

Разом з тим, за даними світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ опинився на 88 місці з індексом 22, що характеризується як "хороший" рівень.

 

Що передувало: О 23:30 суботи українська столиця займала 1 місце за рівнем забруднення повітря з індексом 255. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

А ввечері 16 квітня індекс забруднення повітря Києва складав 380 одиниць – позначка "небезпечно".

Вдень 19 квітня Київ уже опустився на 10 місце у світовому рейтингу забруднення повітря.

Передісторія:

  • 16 квітня у київському повітрі з’явилися продукти горіння. Киянам радили не відчиняти вікна. Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря. 
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • 20 квітня Аваков повідомив, що в МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Українська правда

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Теми: КиївекологіяЖитомирщинапожежа
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