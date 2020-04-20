Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція

Понеділок, 20 квітня 2020, 21:26
Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція

Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах — актуальні новини 20 квітня.

Про Covid в Україні

Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу. Очільник МОЗ зазначив, що за попередню добу в Україні проведено лише 1988 тестувань на Covid-19 — така низька кількість зумовлена тим, що з відповідними симптомами звернулося менше людей.

В Україні зафіксовано 5710 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 261. Внаслідок ускладнень померла 151 особа, 359 пацієнтів одужали.

Про антидиверсійну операцію

У МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Якість атмосферного повітря в Києві, Київській та Житомирській областях покращилася, концентрація пилу та залишків горіння близька до норми.

У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) більше тисячі людей зібралися на народний сход проти режиму самоізоляції, є затримані.

На Донеччині на Великдень побилася сотня людей — поліції довелося стріляти у повітря.

Вперше за останні тижні Німеччина почала послаблення карантинних обмежень.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусекологіяМВСДонецька областьНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: