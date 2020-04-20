Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція
Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах — актуальні новини 20 квітня.
Про Covid в Україні
Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу. Очільник МОЗ зазначив, що за попередню добу в Україні проведено лише 1988 тестувань на Covid-19 — така низька кількість зумовлена тим, що з відповідними симптомами звернулося менше людей.
В Україні зафіксовано 5710 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 261. Внаслідок ускладнень померла 151 особа, 359 пацієнтів одужали.
Про антидиверсійну операцію
У МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.
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