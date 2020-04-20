Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 20 апреля: области без данных, антидиверсионная операция

Понедельник, 20 апреля 2020, 21:26
Новости 20 апреля: области без данных, антидиверсионная операция

Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах — актуальные новости 20 апреля.

О Covid в Украине

Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки. Глава Минздрава отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на Covid-19 — такое низкое количество обусловлено ​​тем, что с соответствующими симптомами обратилось меньше людей.

В Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 261. В результате осложнений умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели.

Об антидиверсионной операции

В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) более тысячи человек собрались на народный сход против режима самоизоляции, есть задержанные.

В Донецкой области на Пасху подралась сотня людей — полиции пришлось стрелять в воздух.

Впервые за последние недели Германия начала ослабление карантинных ограничений.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэкологияМВДДонецкая областьГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: