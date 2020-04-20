Новости 20 апреля: области без данных, антидиверсионная операция

Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах — актуальные новости 20 апреля.

О Covid в Украине

Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки. Глава Минздрава отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на Covid-19 — такое низкое количество обусловлено ​​тем, что с соответствующими симптомами обратилось меньше людей.

В Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 261. В результате осложнений умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели.

Об антидиверсионной операции

В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

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