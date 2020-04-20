Новости 20 апреля: области без данных, антидиверсионная операция
Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах — актуальные новости 20 апреля.
О Covid в Украине
Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки. Глава Минздрава отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на Covid-19 — такое низкое количество обусловлено тем, что с соответствующими симптомами обратилось меньше людей.
В Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 261. В результате осложнений умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели.
Об антидиверсионной операции
В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.
О телеграм-каналах Украинской правды
Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.
УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;
УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.
Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.
О других важных новостях
Качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.
Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) более тысячи человек собрались на народный сход против режима самоизоляции, есть задержанные.
В Донецкой области на Пасху подралась сотня людей — полиции пришлось стрелять в воздух.
Впервые за последние недели Германия начала ослабление карантинных ограничений.