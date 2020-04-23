Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в зоні ЧАЕС
У рамках антидиверсійної операції, яка проводиться в Чорнобильській зоні відчуження та прилеглих територій Київської та Житомирської областей спецпризначенці та кінологи Національної гвардії прочісують місцевість у пошуках диверсійних груп, які, можливо, здійснювали підпали.
Джерело: пресслужба Нацгвардії
Деталі: Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території, де виявляють нові осередки займань. Головним завданням військових правоохоронців є пошук та затримання паліїв.
Пряма мова військовослужбовця загону "Омега": "За допомогою отриманих даних аеророзвідки ми маємо змогу швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів та дигерів".
Передісторія: Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі
Нагадаємо:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
- Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.
- У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.