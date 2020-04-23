Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в зоні ЧАЕС

У рамках антидиверсійної операції, яка проводиться в Чорнобильській зоні відчуження та прилеглих територій Київської та Житомирської областей спецпризначенці та кінологи Національної гвардії прочісують місцевість у пошуках диверсійних груп, які, можливо, здійснювали підпали.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території, де виявляють нові осередки займань. Головним завданням військових правоохоронців є пошук та затримання паліїв.

Пряма мова військовослужбовця загону "Омега": "За допомогою отриманих даних аеророзвідки ми маємо змогу швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів та дигерів".

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