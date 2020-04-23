Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в зоні ЧАЕС

2735 переглядів
Четвер, 23 квітня 2020, 07:56

У рамках антидиверсійної операції, яка проводиться в Чорнобильській зоні відчуження та прилеглих територій Київської та Житомирської областей спецпризначенці та кінологи Національної гвардії прочісують місцевість у пошуках диверсійних груп, які, можливо, здійснювали підпали.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території, де виявляють нові осередки займань. Головним завданням військових правоохоронців є пошук та затримання паліїв.

Пряма мова військовослужбовця загону "Омега": "За допомогою отриманих даних аеророзвідки ми маємо змогу швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів та дигерів".

Передісторія: Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі

Нагадаємо:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Теми: Київ диверсанти пожежа АЕС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Вишневому спалах COVID-19, нацгвардія оточила гуртожиток 22 квітня 2020, 18:42
Мережі київських аптек знизять націнку на медичні маски до 1 гривні – АМКУ 22 квітня 2020, 14:17
"Breaking bad": СБУ викрила викладача хімії, який організував виробництво амфетаміну 22 квітня 2020, 14:13
Усі новини
Головні новини
Глава ВООЗ про коронавірус: "Цей вірус буде з нами ще довго"
SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink
Для отримання посади Саакашвілі спробує домовитись зі "слугами" - джерела
У людей, які вилікувалися від COVID-19, повторно виявили вірус
Усі новини
їжа

Шість страв з рису. Секрети приготування від шеф-кухаря

Медицина

Як коронавірус впливає на тіло людини