Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в зоне ЧАЭС

В рамках антидиверсионной операции, которая проводится в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи Национальной гвардии прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые, возможно, совершали поджоги.

Источник: пресс служба Нацгвардии

Детали: Бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей есть поиск и задержание поджигателей.

Прямая речь военнослужащего отряда "Омега": "С помощью полученных данных аэроразведка мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров".

Предыстория: Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу

Напомним: