Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в зоне ЧАЭС

1385 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 07:56

В рамках антидиверсионной операции, которая проводится в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи Национальной гвардии прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые, возможно, совершали поджоги.

Источник: пресс служба Нацгвардии

Детали: Бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей есть поиск и задержание поджигателей.

Для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов Гвардейской авиационной базы.

 Прямая речь военнослужащего отряда "Омега": "С помощью полученных данных аэроразведка мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров".

Предыстория: Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу

Напомним:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
  • В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.

Темы: Киев диверсанты пожар АЭС


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Вишневом вспышка COVID-19, Нацгвардия оцепила общежитие 22 апреля 2020, 18:42
Сети киевских аптек снизят наценку на медицинские маски до 1 гривни – АМКУ 22 апреля 2020, 14:17
"Breaking bad": СБУ разоблачила профессора химии, который организовал производство амфетамина 22 апреля 2020, 14:13
Все новости
Главные новости
Глава ВОЗ о коронавирусе: "Этот вирус будет с нами еще долго"
SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink
Для получения должности Саакашвили попытается договориться со "слугами" - источники
У людей, которые вылечились от COVID-19, повторно обнаружили вирус
Все новости
Образование

Полезный карантин: научитесь первой медицинской помощи онлайн

Минздрав

Чего боится коронавирус?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів