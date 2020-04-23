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Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в зоне ЧАЭС

Четверг, 23 апреля 2020, 07:56
Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в зоне ЧАЭС

В рамках антидиверсионной операции, которая проводится в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи Национальной гвардии прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые, возможно, совершали поджоги.

Источник: пресс служба Нацгвардии

Детали: Бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей есть поиск и задержание поджигателей.

Прямая речь военнослужащего отряда "Омега": "С помощью полученных данных аэроразведка мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров".

Предыстория: Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу

Напомним:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
  • В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.

Темы: КиевдиверсантыпожарАЭС
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