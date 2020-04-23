Портнов нацькував НАЗК на Порошенка: перевіряють конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє інформацію про те, що Петро Порошенко нібито фіктивно продав завод "Кузня на Рибальському", щоб той міг беззастережно виконувати замовлення для армії.

Джерело: НАЗК

Деталі: Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо ймовірного правопорушення з боку п’ятого президента України – і 12 березня 2020 року НАЗК отримало від позивача повідомлення про це.

Відтак, НАЗК перевіряє інформацію позивача про те, що Порошенко фіктивно продав ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", щоб отримувати неправомірну вигоду з закупівель у сфері оборони, оскільки на посаді президента він здійснював повноваження головнокомандувача Збройних сил України.

Ім’я позивача агентство не вказує.

Дослівно НАЗК: "Оскільки вказана інформація не була підкріплена конкретними фактами або документальними свідченнями, у відповіді на повідомлення позивача НАЗК роз’яснила, що поданих ним даних не достатньо для вчинення дій з боку агентства.

У той же час НАЗК враховано надану позивачем інформацію під час здійснення моніторингу з питань дотримання народним депутатом, п’ятим президентом України Петром Порошенком вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У межах моніторингу здійснюється перевірка вказаних у повідомленні відомостей на достовірність".

Цьому передувало: 7 квітня колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що його команда, подавши позов до суду, заморозила "найбільший актив Петра Порошенка – завод "Кузня на Рибальському". Громадянка Ісаївська оскаржує бездіяльність НАЗК після повідомлення про ймовірність корупційного діяння.