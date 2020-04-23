Портнов нацькував НАЗК на Порошенка: перевіряють конфлікт інтересів
Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє інформацію про те, що Петро Порошенко нібито фіктивно продав завод "Кузня на Рибальському", щоб той міг беззастережно виконувати замовлення для армії.
Джерело: НАЗК
Деталі: Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо ймовірного правопорушення з боку п’ятого президента України – і 12 березня 2020 року НАЗК отримало від позивача повідомлення про це.
Відтак, НАЗК перевіряє інформацію позивача про те, що Порошенко фіктивно продав ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", щоб отримувати неправомірну вигоду з закупівель у сфері оборони, оскільки на посаді президента він здійснював повноваження головнокомандувача Збройних сил України.
Ім’я позивача агентство не вказує.
Дослівно НАЗК: "Оскільки вказана інформація не була підкріплена конкретними фактами або документальними свідченнями, у відповіді на повідомлення позивача НАЗК роз’яснила, що поданих ним даних не достатньо для вчинення дій з боку агентства.
У той же час НАЗК враховано надану позивачем інформацію під час здійснення моніторингу з питань дотримання народним депутатом, п’ятим президентом України Петром Порошенком вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У межах моніторингу здійснюється перевірка вказаних у повідомленні відомостей на достовірність".
Цьому передувало: 7 квітня Андрій Портнов заявив, що його команда, подавши позов до суду, заморозила "найбільший актив Петра Порошенка – завод "Кузня на Рибальському". Громадянка Ісаївська оскаржує бездіяльність НАЗК після повідомлення про ймовірність корупційного діяння.
Передісторія:
- У вересні 2018 року фонд "Прайм Ессетс Капітал", який керував активами Петра Порошенка, досяг угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" (82,5% акцій належали фонду "Прайм Ессетс Капітал", 11,5% акцій – фонду "ВІК" Ігоря Кононенка). Покупцем виявилася група "ТАС" Сергія Тігіпка. Фонд Порошенка отримав 235,8 млн дол., фонд Кононенка – 64,21 млн дол.
- 17 вересня 2019 року суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському". 19 листопада Київський апеляційний суд скасував арешт майна заводу "Кузня на Рибальському".
- Справу стосовно "Кузні на Рибальському" відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
- Андрій Портнов, який колись працював на Віктора Януковича і є юристом, ініціював понад дюжину проваджень проти Петра Порошенка.
- За президентства Порошенка Портнов перебував від санкціями ЄС і Канади. Проте Суд Європейського союзу визнав, що накладення санкцій на Портнова лише за ознакою співпраці з колишнім режимом є неприпустимим. А Служба безпеки України після зміни влади закрила провадження про державну зраду, в якій згадувався Портнов