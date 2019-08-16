СБУ закрила справу про держзраду, де згадувався Портнов

Джерело: Андрій Портнов

Служба безпеки закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов.

Дослівно: "Фейкові зусилля Порошенко прив'язати мене до справи про держзраді і нібито мою участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито".

Деталі: В якості підтвердження своїх слів Портнов навів листи з прокуратури АР Крим і СБУ.

У листі прокуратури АРК адвокату Портнова повідомляється, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.

Крім того, у прокуратури немає проваджень, в яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.

У свою чергу лист СБУ адвокату Портнова свідчить про те, що про підозру Портнову не повідомляли і в розшук його не оголошували.

Що передувало: Головне управління СБУ у Криму проводило розслідування справи про державну зраду, в рамках якої перевіряло причетність Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.

2 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з Міністерства юстиції та Держказначейства майже 7 мільйонів гривень на його користь.

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