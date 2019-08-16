СБУ закрила справу про держзраду, де згадувався Портнов
Джерело: Андрій Портнов
Служба безпеки закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов.
Дослівно: "Фейкові зусилля Порошенко прив'язати мене до справи про держзраді і нібито мою участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито".
Деталі: В якості підтвердження своїх слів Портнов навів листи з прокуратури АР Крим і СБУ.
У листі прокуратури АРК адвокату Портнова повідомляється, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.
Крім того, у прокуратури немає проваджень, в яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.
У свою чергу лист СБУ адвокату Портнова свідчить про те, що про підозру Портнову не повідомляли і в розшук його не оголошували.
Що передувало: Головне управління СБУ у Криму проводило розслідування справи про державну зраду, в рамках якої перевіряло причетність Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.
2 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з Міністерства юстиції та Держказначейства майже 7 мільйонів гривень на його користь.
Нагадаємо:
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
- Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
- У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
- У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
- У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.
- Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- У березні 2018 року стало відомо, що покуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
- У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
- Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірною інформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
- Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
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