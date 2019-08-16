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СБУ закрила справу про держзраду, де згадувався Портнов

П'ятниця, 16 серпня 2019, 23:39

Джерело: Андрій Портнов

Служба безпеки закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов.

Дослівно: "Фейкові зусилля Порошенка прив'язати мене до справи про держзраду і нібито мою участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито". 

Деталі: На підтвердження своїх слів Портнов показав листи від прокуратури АР Крим і СБУ його адвокатам. 

У листі прокуратури АРК повідомляється, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину. 

Крім того, у прокуратури немає проваджень, в яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого. 

Лист СБУ свідчить про те, що Портнову про підозру не повідомляли і в розшук не оголошували.

Що передувало: Головне управління СБУ у Криму проводило розслідування справи про державну зраду, в рамках якої перевіряло причетність Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.

2 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з Міністерства юстиції та Держказначейства майже 7 мільйонів гривень на його користь.

Нагадаємо:

  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 
  • Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
  • У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
  • У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
  • У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова. 
  • Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.  
  • У березні 2018 року стало відомо, що покуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
  • У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
  • Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірною інформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
  • 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
  • Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.

Українська правда

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Теми: ПортновСБУпрокуратура
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