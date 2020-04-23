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Портнов натравил НАПК на Порошенко: проверяют конфликт интересов

Четверг, 23 апреля 2020, 15:11
Портнов натравил НАПК на Порошенко: проверяют конфликт интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет информацию о том, что Петр Порошенко якобы фиктивно продал завод "Кузница на Рыбацком", чтобы тот мог свободно выполнять заказы для армии.

Источник: НАПК

Детали: Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает, что в Окружной административный суд Киева поступил иск относительно вероятного правонарушения со стороны пятого президента Украины – и 12 марта 2020 года НАПК получило от истца уведомление.

Поэтому НАПК проверяет информацию истца о том, что Порошенко фиктивно продал ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком", чтобы получать неправомерную выгоду с закупок в сфере обороны, поскольку на посту президента он осуществлял полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Имя истца агентство не указывает.

Дословно НАПК: "Поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на сообщение истца НАПК разъяснила, что предоставленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны агентства.

В то же время НАПК учло предоставленную истцом информацию при осуществлении мониторинга по вопросам соблюдения народным депутатом, пятым президентом Украины Петром Порошенко требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в сообщении сведений на достоверность".

Этому предшествовало: 7 апреля Андрей Портнов заявил, что его команда, подав иск в суд, заморозила "самый большой актив Петра Порошенко – завод "Кузница на Рыбацком". Гражданка Исаевская оспаривает бездействие НАПК после сообщения о вероятности коррупционного деяния.

Предыстория:

  • В сентябре 2018 года фонд "Прайм Эссетс Капитал", который руководил активами Петра Порошенко, достиг соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацком" (82,5% акций принадлежали фонду "Прайм Эссетс Капитал", 11,5% акций – фонду "ВИК" Игоря Кононенко). Покупателем оказалась группа "ТАС" Сергея Тигипко. Фонд Порошенко получил 235,8 млн долл., фонд Кононенко – 64,21 млн долл.
  • 17 сентября 2019 года суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском". 19 ноября Киевский апелляционный суд отменил арест имущества завода "Кузница на Рыбацком".
  • Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузні", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
  • Андрей Портнов, который когда-то работал на Виктора Януковича и является юристом, инициировал более дюжины производств против Петра Порошенко.
  • При президентстве Порошенко Портнов находился под санкциями ЕС и Канады. Однако Суд Европейского союза признал, что наложение санкций на Портнова только по признаку сотрудничества с прежним режимом недопустимо. А Служба безопасности Украины после смены власти закрыла производство о государственной измене, в котором упоминался Портнов

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоНАПКПортновсуд
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