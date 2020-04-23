Портнов натравил НАПК на Порошенко: проверяют конфликт интересов

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Четверг, 23 апреля 2020, 15:11

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет информацию о том, что Петр Порошенко якобы фиктивно продал завод "Кузница на Рыбацком", чтобы тот мог свободно выполнять заказы для армии.

Источник: НАПК

Детали: Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает, что в Окружной административный суд Киева поступил иск относительно вероятного правонарушения со стороны пятого президента Украины – и 12 марта 2020 года НАПК получило от истца уведомление.

Поэтому НАПК проверяет информацию истца о том, что Порошенко фиктивно продал ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком", чтобы получать неправомерную выгоду с закупок в сфере обороны, поскольку на посту президента он осуществлял полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Имя истца агентство не указывает.

Дословно НАПК: "Поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на сообщение истца НАПК разъяснила, что предоставленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны агентства.

В то же время НАПК учло предоставленную истцом информацию при осуществлении мониторинга по вопросам соблюдения народным депутатом, пятым президентом Украины Петром Порошенко требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в сообщении сведений на достоверность".

Этому предшествовало: 7 апреля бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что его команда, подав иск в суд, заморозила "самый большой актив Петра Порошенко – завод "Кузница на Рыбацком". Гражданка Исаевская оспаривает бездействие НАПК после сообщения о вероятности коррупционного деяния.

Темы: Порошенко НАПК Портнов суд


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