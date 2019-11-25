Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не пояснить, чому їх треба продовжити – ЗМІ

Якщо генпрокуратура України не повідомить уряд Канади про наявність підстав для продовження санкцій проти ексзаступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, то з нього їх знімуть.

Про це розповіли два поінформовані джерела в уряді Канади, пише "Радіо Свобода".

"Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні", - повідомили виданню джерела.

Підставою для перегляду санкцій щодо Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, який в кінці липня 2019 року він надіслав у Канаду.

На запит адвокатів Портнова, Кізь видав листа, де стверджувалося, що "щодо Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного".

Кізь також поінформував посольство України в Канаді та МЗС Канади, що "станом на 29 липня 2019-го року юридичні підстави для перебування Андрія Портнова у санкційному списку відсутні".

Таким чином, якщо нове керівництво ГПУ не поділяє позицію Кізя, воно має в найкоротші терміни офіційними каналами поінформувати про це МЗС Канади.

У посольстві України в Канаді не стали коментувати ймовірність зняття санкцій з Портнова, але зазначили, що "у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію ГПУ з огляду на її визначену законодавством ключову роль у міжнародно-правовому співробітництві".

За словами юристки ЦПК Тетяни Шевчук, для продовження санкцій потрібне підтвердження того, що особа причетна до зловживання владою, розкрадання бюджетних коштів в Україні, або набула якесь майно корупційним шляхом. Або ж наявність кримінального провадження в Україні, що і було причиною санкцій проти нього у 2014 році.

У 2014 року Україна направила тодішньому прем’єр-міністру Канади Стівену Гарперу листа, в якому зазначила, що "правоохоронними органами України було розпочато ряд кримінальних проваджень, вчинених зазначеними нижче високопосадовцями", серед яких був Портнов.

Портнов перебував у "списку до положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна)", який було введено в дію 5 березня 2014 року.

Даним рішенням заморожувалися усі активи фігурантів, виявлені у Канаді, заборонялися будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування вступати умайнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.

Нагадаємо: