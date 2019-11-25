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Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не пояснить, чому їх треба продовжити – ЗМІ

Понеділок, 25 листопада 2019, 15:54

Якщо генпрокуратура України не повідомить уряд Канади про наявність підстав для продовження санкцій проти ексзаступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, то з нього їх знімуть.

Про це розповіли два поінформовані джерела в уряді Канади, пише "Радіо Свобода". 

"Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні", - повідомили виданню джерела.

Підставою для перегляду санкцій щодо Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, який в кінці липня 2019 року він надіслав у Канаду.

На запит адвокатів Портнова, Кізь видав листа, де стверджувалося, що "щодо Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного".

Кізь також поінформував посольство України в Канаді та МЗС Канади, що "станом на 29 липня 2019-го року юридичні підстави для перебування Андрія Портнова у санкційному списку відсутні".

Таким чином, якщо нове керівництво ГПУ не поділяє позицію Кізя, воно має в найкоротші терміни офіційними каналами поінформувати про це МЗС Канади.

У посольстві України в Канаді не стали коментувати ймовірність зняття санкцій з Портнова, але зазначили, що "у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію ГПУ з огляду на її визначену законодавством ключову роль у міжнародно-правовому співробітництві".

За словами юристки ЦПК Тетяни Шевчук, для продовження санкцій потрібне підтвердження того, що особа причетна до зловживання владою, розкрадання бюджетних коштів в Україні, або набула якесь майно корупційним шляхом. Або ж наявність кримінального провадження в Україні, що і було причиною санкцій проти нього у 2014 році.

У 2014 року Україна направила тодішньому прем’єр-міністру Канади Стівену Гарперу листа, в якому зазначила, що "правоохоронними органами України було розпочато ряд кримінальних проваджень, вчинених зазначеними нижче високопосадовцями", серед яких був Портнов.

Портнов перебував у "списку до положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна)", який було введено в дію 5 березня 2014 року. 

Даним рішенням заморожувалися усі активи фігурантів, виявлені у Канаді, заборонялися будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування вступати умайнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.

Нагадаємо:

  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 
  • Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
  • У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
  • У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
  • У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова. 
  • Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.  
  • У березні 2018 року стало відомо, що покуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
  • У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
  • Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірною інформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
  • 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
  • Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
  • 16 серпня Служба безпеки закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався Портнов.
  • 2 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з Міністерства юстиції та Держказначейства майже 7 мільйонів гривень на його користь.

Теми: ПортновКанадасанкціїГенпрокуратура
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