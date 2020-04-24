У Києві самоізольованих контролюватимуть через Telegram: на все про все 10 хв

Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які знаходяться на самоізоляції.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на радника мера столиці Володимира Бондаренка

Пряма мова: "Самоізольовані мають дотримуватись обраного режиму. Проте навряд чи комусь цікаві регулярні візити перевіряючих до помешкання. Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно.

Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне місце перебування опитуваного".

Деталі: За словами Бондаренка, такі повідомлення приходять кілька разів на день. Якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення, то до нього відправлять уповноважених осіб.

Якщо вони підтвердять факт порушення режиму самоізоляції, то на порушника складуть протокол (штраф у 17 тисяч гривень).

У КМДА відзначили, що Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.

У мерії також попередили, що єдиний номер, з якого телефонують киянам представники Моніторингового центру: 093-117-15-51.

Що було раніше: 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

23 квітня Кабінет міністрів повідомив про можливість контролю за самоізоляцією за допомогою електронного додатка "Дій вдома". Самоізольовані, які оберуть цей спосіб контролю повинні будуть оперативно (протягом 15 хвилин) робити селфі у відповідь на push-повідомлення.

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