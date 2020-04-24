Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві самоізольованих контролюватимуть через Telegram: на все про все 10 хв

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:17
У Києві самоізольованих контролюватимуть через Telegram: на все про все 10 хв

Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які знаходяться на самоізоляції.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на радника мера столиці Володимира Бондаренка

Пряма мова: "Самоізольовані мають дотримуватись обраного режиму. Проте навряд чи комусь цікаві регулярні візити перевіряючих до помешкання. Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно.

Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне місце перебування опитуваного". 

Деталі: За словами Бондаренка, такі повідомлення приходять кілька разів на день. Якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення, то до нього відправлять уповноважених осіб.

 

Якщо вони підтвердять факт порушення режиму самоізоляції, то на порушника складуть протокол (штраф у 17 тисяч гривень).

У КМДА відзначили, що Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.

У мерії також попередили, що єдиний номер, з якого телефонують киянам представники Моніторингового центру: 093-117-15-51.

Що було раніше: 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

23 квітня Кабінет міністрів повідомив про можливість контролю за самоізоляцією за допомогою електронного додатка "Дій вдома". Самоізольовані, які оберуть цей спосіб контролю повинні будуть оперативно (протягом 15 хвилин) робити селфі у відповідь на push-повідомлення.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни. 
  • З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках.
  • За останню добу зафіксовано 477 нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні, померли 23 квітня 6 осіб, одужали 96. Загалом станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: