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В Киеве самоизольованих будут контролировать через Telegram: на все про все 10 минут

Пятница, 24 апреля 2020, 13:17
В Киеве самоизольованих будут контролировать через Telegram: на все про все 10 минут

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на советника мэра столицы Владимира Бондаренко

Прямая речь: "Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно.

Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения опрашиваемого".

Детали: По словам Бондаренко, такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение, то к нему отправят уполномоченных лиц.

 

Если они подтвердят факт нарушения режима самоизоляции, то на нарушителя сложат протокол (штраф в 17 тысяч гривен).

В КГГА отметили, что Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.

В мэрии также предупредили, что единственный номер, с которого звонят киевлянам представители Мониторингового центра: 093-117-15-51.

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

23 апреля Кабинет министров сообщил о возможности контроля за самоизоляцией с помощью электронного приложения "Дій вдома". Самоизолированные, которые предпочтут этот способ контроля должны будут оперативно (в течение 15 минут) делать селфи в ответ на push-сообщения.  

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

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Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.
  • За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19 в Украине, умерли 23 апреля 6 человек, выздоровели 96. Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантин
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