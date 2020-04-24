В Киеве самоизольованих будут контролировать через Telegram: на все про все 10 минут
Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.
Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на советника мэра столицы Владимира Бондаренко
Прямая речь: "Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно.
Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения опрашиваемого".
Детали: По словам Бондаренко, такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение, то к нему отправят уполномоченных лиц.
Если они подтвердят факт нарушения режима самоизоляции, то на нарушителя сложат протокол (штраф в 17 тысяч гривен).
В КГГА отметили, что Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.
В мэрии также предупредили, что единственный номер, с которого звонят киевлянам представители Мониторингового центра: 093-117-15-51.
Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
23 апреля Кабинет министров сообщил о возможности контроля за самоизоляцией с помощью электронного приложения "Дій вдома". Самоизолированные, которые предпочтут этот способ контроля должны будут оперативно (в течение 15 минут) делать селфи в ответ на push-сообщения.
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Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
- С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.
- За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19 в Украине, умерли 23 апреля 6 человек, выздоровели 96. Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.