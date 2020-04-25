У "Батьківщині" ще не вирішили, чи підтримають призначення Саакашвілі
Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко не змогла дати ствердної відповіді щодо голосування її партійців за призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ, хоча вже мала зустріч із кандидатом.
Джерело: Тимошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Ми сьогодні розмовляли із Міхеілом. Ми зустрічалися, говорили про це. Ми говорили про складність всіх процесів, які йдуть у парламенті.
І я сказала про те, що як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо і обговорюємо всі наші дії".
Деталі: Тимошенко також наголосила, що людина, яка займе відповідну посаду, має мати підтримку президента і парламенту.
Що передувало: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо. Наразі тривають консультації із іншими фракціями.
В "Опозиційній платформі – За життя" вже заявили, що не підтримають кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
Передісторія:
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
- У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.
- Водночас на зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром.