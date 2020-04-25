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У "Батьківщині" ще не вирішили, чи підтримають призначення Саакашвілі

Субота, 25 квітня 2020, 02:05
У Батьківщині ще не вирішили, чи підтримають призначення Саакашвілі

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко не змогла дати ствердної відповіді щодо голосування її партійців за призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ, хоча вже мала зустріч із кандидатом. 

Джерело: Тимошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Ми сьогодні розмовляли із Міхеілом. Ми зустрічалися, говорили про це. Ми говорили про складність всіх процесів, які йдуть у парламенті.

І я сказала про те, що як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо і обговорюємо всі наші дії". 

Деталі: Тимошенко також наголосила, що людина, яка займе відповідну посаду, має мати підтримку президента і парламенту. 

Що передувало: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо. Наразі тривають консультації із іншими фракціями.

В "Опозиційній платформі – За життя" вже заявили, що не підтримають кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Передісторія:

  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.
  • Водночас на зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БатьківщинаТимошенкоСаакашвіліКабінет міністрів
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