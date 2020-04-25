У "Батьківщині" ще не вирішили, чи підтримають призначення Саакашвілі

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко не змогла дати ствердної відповіді щодо голосування її партійців за призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ, хоча вже мала зустріч із кандидатом.

Джерело: Тимошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Ми сьогодні розмовляли із Міхеілом. Ми зустрічалися, говорили про це. Ми говорили про складність всіх процесів, які йдуть у парламенті.

І я сказала про те, що як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо і обговорюємо всі наші дії".

Деталі: Тимошенко також наголосила, що людина, яка займе відповідну посаду, має мати підтримку президента і парламенту.

Що передувало: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо. Наразі тривають консультації із іншими фракціями.

В "Опозиційній платформі – За життя" вже заявили, що не підтримають кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Передісторія: